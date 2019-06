Zesde editie van de Bessemaairit Toon Verheijen

12 juni 2019

WTC Bessemaai viert de tiende verjaardag en organiseert op 23 juni opnieuw een rit voor wielertoeristen. De start en de aankomst zijn voorzien in het Sportpark Heikant. De wielertoeristen mogen er gebruik maken van het sanitair en de kantine van KSK Kalmthout. De organisatie voorziet ook een bewaakte fietsenstalling. Alle deelnemers worden na de rit getrakteerd op een pannenkoek. Onderweg zijn er bevoorradingsposten voorzien met sportdrank en versnaperingen. Op beide stopplaatsen is toegang tot sanitair voorzien ook voor vrouwen. Deelnemers kunnen kiezen uit 82 of 130 kilometer. Deze rit kreeg de erkenning mee van semi-klassieker door de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB) en trekt daardoor wielertoeristen aan uit binnen- en buitenland. Meer informatie over dit evenement kan u terugvinden op www.wtcbessemaai.be