Wijk Cassenboom wordt ook volledig zone 30 Toon Verheijen

26 februari 2020

13u00 0

De gemeente Kalmthout breidt het aantal zones 30 nog een beetje uit. Voortaan geldt er ook een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur in de woonwijk Cassenboom. De zone 30 geldt voor het Heuvelspad, de Cassenboomlaan en de Schalienberglaan. De zone 30 geldt ook in de Potterijlaan en de Handbooglaan. Ter hoogte van de kruispunten plaatst de gemeente extra verkeersborden om bestuurders te wijzen op de snelheidsbeperking.