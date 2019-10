Wietse Bosmans zoekt sponsors voor eenmansploeg Toon Verheijen

09u30 2 Kalmthout Veldrijder Wietse Bosmans is naarstig op zoek naar sponsors voor zijn eenmansploeg. De Bosmans gold ooit als groot talent in de veldritwereld maar kende ook de nodige tegenslagen. Hij zit nu zonder ploeg, maar het marketingbureau Sowieso wil nu een eenmansploeg uit de grond stampen om Wietse Bosmans opnieuw te lanceren.

Wietse Bosmans werd ooit Belgisch kampioen bij de beloften en de junioren, won de wereldbeker en liet ook bij de profs af en toe van zich horen. Maar momenteel zit de renner zonder ploeg en dat wil Kalmthoutenaar Wies Jaspers niet laten gebeuren. “Ik ken weinig renners die zoveel pech hebben gehad, maar ik ken er ook weinig die zo’n doorzettingsvermogen heeft. Het zou jammer zijn als zijn carrière nu al zou stappen. Met mijn marketingbureau Sowieso ben ik actief in de fietsenbranche en ik heb een passie voor het veldrijden en wielrennen. Daarom wil ik een poging doen om een eenmansploeg rond hem te bouwen, want omdat hij geen contractverlening kreeg is hij volledig op zichzelf aangewezen.” Wies Jaspers wil dus een eenmansploeg uitbouwen met wel een professionele entourage. “En daarom zoeken we uiteraard partners die een financiële inbreng willen doen”, vertelt Jaspers. “Bedoeling is om op 1 januari rond te zijn en het project officieel voor te stellen.”

Ik zit echt in een positieve spiraal. Wietse Bosmans

Steun

Wietse zelf is aangenaam verrast met de steun die hij krijgt. “Op deze manier hoef ik enkel maar aan fietsen denken en mezelf verzorgen. Ik heb intussen een sterk team rond mij gebouwd met een professionele trainer en uitstekende begeleiders. Ik zit in een positieve spiraal. Voorlopig rijd ik in het buitenland op zoek naar UCI-punten die me toelaten deel te nemen aan wereldbekerwedstrijden en waardoor ik een betere startpositie krijg. Ik verwacht vanaf november terug vaker in België aan de start te kunnen staan. Mijn seizoenstart was alvast veelbelovend. Ik eindigde al in elke wedstrijd in de top vijf en wist afgelopen weekend twee keer te winnen. Ik hoop weldra mij ook te laten zien in de tv-crossen.”