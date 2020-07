Wie legt de stilte vast op de gevoelige plaat? Grenspark Kalmthoutse Heide daagt bezoekers uit met fotowedstrijd Toon Verheijen

10 juli 2020

13u07 18 Kalmthout Het Grenspark Kalmthoutse Heide organiseert deze zomer een fotowedstrijd met als thema: de stilte in beeld vatten. Het natuurgebied is immers officieel erkend als stiltegebied.

“Veel mensen blijven deze zomer in eigen land”, zegt Martin Groffen, de voorzitter van het Grenspark Kalmthoutse Heide. “Dat is het ideale moment om onze fotowedstrijd te lanceren. We willen de kwaliteit van het gebied mooi in beeld brengen. We zien heel vaak fotografen in het gebied en we zijn erg benieuwd naar hun mooiste beelden. Trek dus zeker het gebied in deze zomer, vergeet je fototoestel niet. Fotografeer wel op een verantwoorde wijze: verstoor zo min mogelijk de natuur door op de wandelpaden te blijven.”

Op de Stiltedag van 25 oktober zullen de mooiste inzendingen getoond worden en worden de winnaars per categorie (4) bekendgemaakt. De vier categorieën zijn stilte en mens, stilte en gezondheid, stilte en landschap en stilte en natuur.

Meer info op grensparkkalmthoutseheide.com/stiltedag-2020. Het inzendformulier kunt u hier vinden.