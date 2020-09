Wheeler Peter Genyn strandt op zucht van WR 1500m Bart Spruijt

15 september 2020

15u04 0 Kalmthout Wheeler Peter Genyn (T51) maakte zondag op de micromeeting in Gentbrugge zondag een uitstapje naar de 1500m. De para-atleet uit Nieuwmoer-Kalmthout bracht het er meer dan behoorlijk vanaf met een chrono van 4.54.24, minder dan driekwart seconde boven het WR van 4.53.50. Ook Joyce Lefevre presteerde puik op de 1500m.

Dat Genyn in bloedvorm steekt, bewees hij op 4 september op de Memorial van Damme waar hij zijn eigen WR op de 100m aanscherpte tot 19.71. De 1500m is ietwat uit z’n comfortzone. Maar de 43-jarige spurter bolde opnieuw goed op de snelle blauwe tartan in Gentbrugge. De paralympisch kampioen en wereldrecordhouder op de 100m en 400m klaarde klus in 4.54.24. Op een haar na miste hij het WR. “Ik moet zeggen dat ik totaal niet bezig was met dat wereldrecord”, zei hij. “Maar het was een hele goeie tijd. Vooraf mikte ik op een tijd in de buurt van de 5 minuten. Het viel enorm mee dus”, evalueerde hij zijn prestatie.

“Veel duurwerk gedaan.”

Hoe hij zijn exploot op de langere afstand verklaart? “Tijdens de coronabreak heb ik veel duurwerk gedaan. Ik deed langere duurriten in de Maatjes (red. een natuurgebied in Nieuwmoer) en dat werpt nu zijn vruchten af. Ik moet er wel bij zeggen dat de 1500m niet op het paralympisch programma staat en bijgevolg is dat wereldrecord toch iets minder scherp. Maar ik ben heel tevreden over m’n tijd. Of dit voor herhaling vatbaar is? Misschien op termijn voor als mijn spurtsnelheid over enkele jaren begint af te botten, maar eerst wil ik nog voluit voor de Paralympics gaan, hopelijk in 2021. Ik deed die 1500m vooral als tussendoortje. Het is ook eens tof om totaal zonder druk en verwachtingen aan de start te staan en mezelf te amuseren. Het was tof.”

“Alles op de 200m.”

“Volgend weekend doe ik normaal gezien nog het open NK in Tilburg als dat allemaal zal doorgaan. Daar ga ik eens alles zetten op de 200m. Ik heb het gevoel dat er op die afstand nog iets meer inzit. Ik deed al vaak een 200m nadat ik al een 100m had gewheeld. Nu wil ik eens de 100m skippen en alles zetten op de 200m.” Ook Joyce Lefevre kwam goed voor de dag in Gentbrugge. De wheelster uit Deurne kwam uit in de categorie T34. Zij bolde op de 1500m naar een mooie tijd van 4.34.72.