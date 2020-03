Werken aan tijdelijk asielcentrum mogen gedeeltelijk weer starten Toon Verheijen

03 maart 2020

De werken aan het tijdelijke asielcentrum dat begin april de deuren moet openen aan de Putsesteenweg in Kalmthout mogen gedeeltelijk weer hervat worden. Binnen in het gebouw kan er weer gewerkt worden, maar het buitenterrein moet eerst afgegraven worden door een asbestverontreiniging. De burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) liet de werken midden februari stilleggen.

Lukas Jacobs liet de werken aan het asielcentrum op maandag 17 februari stilleggen. Het pand werd toen ook verzegeld. Bij controles op het terrein door de gemeentediensten en een gespecialiseerde firma werd op verschillende plaatsen asbest vastgesteld in en rond het pand. De gemeente legde daarbij een bodemanalyse op alvorens de vervuilde site kon worden vrijgegeven. “Bij die controle vorige week werden door een erkende asbestexpert bodemstalen genomen van de vervuilde site achter het gebouw en in de tuinen van enkele aanpalende buren”, zegt Lukas Jacobs. “Die resultaten zijn nu gekend na een asbestanalyse in een gespecialiseerd laboratorium. In de tuinen van de buren is geen vervuiling vastgesteld. In het buitengedeelte achter het pand nog wel. Dat wil zeggen dat die zone eerst verder correct en volledig moet gesaneerd worden. Concreet gebeurt dat door de met asbest verontreinigde grond af te graven en deskundig af te voeren.”

Binnenwerken

In het gebouw zelf bleek het gebonden asbest aan de steunpilaren en aan ramen voldoende ingekapseld. “Daar kunnen de werken opnieuw van start gaan”, zegt Jacobs verder. “Na de verdere sanering van de grond zal de gespecialiseerde firma nogmaals controlestalen nemen in opdracht van de gemeente Kalmthout. Is de vervuiling juist en volledig gesaneerd dan mag er ook verder gewerkt worden aan dat deel van het domein. De gemeente Kalmthout volgt de werken aan het geplande asielcentrum van dichtbij op en blijft streng toekijken op de naleving van alle reglementering op vlak van veiligheid, milieu en gezondheid.