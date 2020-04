Werken aan tijdelijk asielcentrum hervat: mogelijk opening in mei Toon Verheijen

06 april 2020

18u41 2 Kalmthout De aannemer is in opdracht van G4S opnieuw g De aannemer is in opdracht van G4S opnieuw g estart met de werken in het tijdelijke asielcentrum aan de Putsesteenweg in Kalmthout . Die werden de voorbije weken tot twee keer toe stilgelegd door de politie en de gemeente. “We pinnen ons niet vast op een datum, maar in mei moeten de werken afgerond kunnen zijn", zegt Wim Desloovere van G4S dat instaat voor de realisatie van het asielcentrum.

De komst van het tijdelijke asielcentrum voor 120 asielzoekers aan de Putsesteenweg zorgt al voor dag 1 voor beroering. De gemeente liet ook al meermaals haar ongenoegen blijken en Vlaams Belang organiseerde ook al een protestactie aan het station van Heide. Sinds medio februari zijn de werken ook al tot twee keer toe stilgelegd. “De eerste keer werden de werken stilgelegd door een zogenaamd asbestprobleem”, zegt de woordvoerder van 4GS Wim Desloovere. “Na een onafhankelijk extern onderzoek bleek er geen enkel risico te zijn. Het beperkt aantal asbest-vezels die nog aanwezig zijn in een afgesloten zone zullen eerstdaags opgeruimd worden. Dit was niet mogelijk door de tweede stillegging van de werken midden maart.”

Werken terug opgestart

De aannemer is ondertussen maandag terug gestart met de werken nadat het stilleggen van de werken door de gemeente op 11 maart niet bekrachtigd werd door de stedenbouwkundig ambtenaar van de Vlaamse overheid. “Onze aannemer werkt inderdaad terug verder met de nodige respect voor de maatregelen die van kracht zijn door het coronavirus", zegt Desloovere. “Normaal gezien moeten we de werken kunnen afronden in mei al is het niet altijd evident om aan materialen te geraken door de coronacrisis.”

Geen fouten

G4S wil nog wel benadrukken dat er volgens hen géén bouwmisdrijf is gepleegd met het aanleggen van de betonverharding buiten. “Volgens ons waren die werken niet vergunningsplichtig", zegt Desloovere. “Er lag daar al jaren een asfaltverharding die wel deels niet meer zichtbaar was door mos en dergelijke. Wij hebben de asfalt gewoon vervangen door beton om er een speelruimte te voorzien voor de kinderen die er eventueel opgevangen worden. Ook binnenin het gebouw hebben we geen fouten begaan. Het blijkt duidelijk uit de historisch vergunde plannen van dit gebouw dat de muren die aangepast werden geen dragende binnenmuren zijn, waardoor deze beschouwd worden als binnenverbouwingen zonder stabiliteitswerken en daarvoor hebben we geen vergunning nodig.”

Afvalwater

Een laatste probleem dat de gemeente op tafel gooide, is de waterzuivering. Volgens de gemeente kan het niet dat het afvalwater zomaar geloosd wordt. “Er bevindt zich op dit moment in de Putsesteenweg geen openbare riolering voor afvoer van afvalwater naar een waterzuivering. Dit is blijkbaar voorzien in de zomer van 2020", aldus Desloovere. “Volgens ons blijft het onder het debiet van 600 kubieke meter en dan hebben we geen vergunning nodig. Indien uit de berekeningen blijkt dat het debiet te groot is, zullen wij maatregelen nemen voor de stockering van het afvalwater op de site. Trouwens, de school met 150 leerlingen heeft vroeger ook altijd afvalwater geloosd in de beek. Maar vanzelfsprekend zullen wij géén uitzonderingen vragen op de wetgeving en zullen we oplossingen zoeken voor bepaalde problemen.”

Deze week volgt er nog een nieuw overleg tussen de gemeente, 4GS en Fedasil.