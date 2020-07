Werken aan kruispunt Achterbroek gaan laatste fase in Toon Verheijen

13 juli 2020

15u34 0 Kalmthout Het einde is in zicht voor de werken in Achterbroek. De laatste fase van de heraanleg van de Roosendaalsebaan is gestart. Als die werken zijn afgerond, zal heel het project ‘Het Pluspunt’ afgerond zijn.

De heraanleg van het kruispunt in Achterbroek startte begin 2019. Het kruispunt is al een tijdje klaar, maar de Roosendaalsebaan kreeg ook nieuwe fietspaden en een nieuw wegdek. Enkele dagen geleden is de aannemer gestart met het laatste deel van fase 8: de heraanleg van de Roosendaalsebaan tussen de Achterstraat en Handelaar.

“De bewoners van Achterbroek hebben veel geduld gehad het voorbije jaar. We zijn ervan overtuigd dat de combinatie van het vernieuwde kruispunt en een fietsvriendelijke Roosendaalsebaan een meerwaarde is”, zegt schepen van Openbare Werken Jan Oerlemans (CD&V). “Door de coronacrisis lagen de werken een tijdje stil, maar de aannemer werkt opnieuw op volle kracht. Ook tijdens het bouwverlof blijven de werken doorgaan.”

Ingrijpend

Het laatste deel van de werken is wel ingrijpend. De aannemer werkt eerst aan de kant van de even huisnummers. Als daar alle huisaansluitingen en boordstenen zijn geplaatst, volgt de overkant. Er wordt ook een nieuw fietspad gegoten langs de twee kanten, de parkeerplaatsen worden vernieuwd en de rijweg krijgt een volledig nieuwe asfaltlaag.