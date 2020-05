Weer hommeles rond asielcentrum: werken gepland maar geen vergunning aangevraagd Toon Verheijen

25 mei 2020

13u42 6 Kalmthout De gemeente Kalmthout gaat opnieuw verzet aantekenen tegen de melding van werken in en rond het geplande tijdelijke asielcentrum aan de Putsesteenweg. Volgens het gemeentebestuur is er een omgevingsvergunning nodig. “We nemen dus géén akte van de melding. De werken mogen voorlopig dus niét uitgevoerd worden”, zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V).

Sinds in februari bekend geraakte dat Fedasil en haar partner G4S een tijdelijk asielcentrum willen inrichten in een voormalig schoolgebouw, leeft de gemeente Kalmthout op gespannen voet met de initiatiefnemers. Ook de buurtbewoners zijn er niet allemaal even gelukkig mee. De werken zijn al twee keer stilgelegd, maar konden onlangs wel weer heropgestart worden. Dat was onder meer het geval voor een asbestprobleem en een vermeende bouwovertreding door onder meer de binnenplaats te verharden met beton.

Geen vergunning aangevraagd

“Onze bouwdienst kreeg nu een melding van de eigenaar van het pand voor enkele bijkomende werken”, zegt burgemeester Lukas Jacobs. “Het gaat om de plaatsing van tijdelijk sanitair met zuiveringstorens en de plaatsing van een noodtrap vanaf de eerste verdieping. Er is geen omgevingsvergunning aangevraagd en nochtans is dat wel nodig.”

De regels gelden voor iedereen dus ook voor Fedasil, G4S en de eigenaar van de site Burgemeester Lukas Jacobs (CD&V)

Melding

De eigenaar deed wel een melding. Meldingen zijn voldoende wanneer het gaat om bijvoorbeeld een carport of een bijgebouw dat niet groter is dan 40 vierkante meter. Volgens de gemeente knelt daar het schoentje. “Dat is hier absoluut niet het geval en daarom hebben we besloten als college om géén akte te nemen van de melding. Dat wil per definitie zeggen dat de werken niet uitgevoerd kunnen worden.”

Volgens het gemeentebestuur zijn de werken duidelijk in strijd met de ruimtelijke voorschriften. “De bebouwde oppervlakte mag niet uitgebreid worden en dat gebeurt nu duidelijk wel. Er zou zelfs een constructie komen in de bufferzone op het terrein. Die is er enkel voor planten en bomen. De plaatsing van extra ondergrondse putten van 10.000 liter zal overigens ook schade toebrengen aan de bomen. De regels gelden voor iedereen dus ook voor Fedasil, G4S en de eigenaar van de site.”

Brandveiligheid

Volgens de gemeente is er ook nog altijd een probleem met de brandveiligheid. “Een eerste controle heeft duidelijke tekortkomingen blootgelegd”, zegt Jacobs.

De verantwoordelijken in het dossier doen er alles aan om de gemeente buitenspel te zetten Burgemeester Lukas Jacobs (CD&V)

Rode draad

De gemeente Kalmthout haalt ook nog eens fors uit naar Fedasil en het gebrek aan transparantie. “We hebben alle documenten over het asielcentrum opgevraagd. Maar onze vraag leverde na lang wachten niet meer op een dan een nietszeggende mail met een zo goed als inhoudsloze bijlage.”

De gemeente kreeg naar eigen zeggen gelijk van de bevoegde commissie voor toegang tot bestuursdocumenten. “Hun oordeel was helder. Fedasil voldoet hoegenaamd niet aan de wettelijke opdracht tot openbaarmaking. De commissie adviseert hen daarom om alsnog de nodige documenten aan de gemeente ter beschikking te stellen. Maar ook daar hebben we ondertussen nog niks van gezien. En dat lijkt helaas de rode draad te zijn. De verantwoordelijken in het dossier doen er alles aan om de gemeente buitenspel te zetten. Ze weten dat we tegen de komst van het asielcentrum op die plaats zijn. En daarom zoeken ze steeds de marges op binnen en ook buiten de wetgeving om hun asielcentrum uit te bouwen.”

G4S

G4S laat ondertussen weten dat het asbestprobleem volledig van de baan is en dat er een aantal tegemoetkomingen zouden worden gedaan naar de gemeente.