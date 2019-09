Wasbeer verstopt zich onder dakpannen in Kalmthout Toon Verheijen

03 september 2019

09u31 0

Een inwoner van de Vletlaan in Kalmthout belde enkele dagen geleden de politie omdat er al enkele dagen op rij dakpannen verschoven waren op het dak. De eigenaar had meteen door het niet om een inbreker ging en probeerde te ontdekken welke snoodaard de dakpannen keer op keer wit te verschuiven. Op een vroege ochtend slaagde de bewoner erin de dader te identificeren. Het bleek zowaar om een wasbeer te gaan. Die had zijn toevlucht gezocht op het dak en dacht mogelijk onder de pannen wat beschutting te vinden. “Wasberen komen steeds vaker voor in België en kunnen voor overlast zorgen”, zegt Patrick De Smedt van de politiezone Grens. “Het natuurhulpcentrum in Opglabbeek kan je hiervoor contacteren. Zij kunnen tips geven of zelf ter plaatse komen voor hulp.”

Wasberen komen uit Noord- en Zuid-Amerika en horen niet in Europa thuis. De wasbeer kwam in 2016 terecht op de zogenoemde Unielijst van de EU. Op deze lijst staan alle planten- en dierensoorten waarvan verspreiding op het Europese vasteland ongewenst is.