Wandelnetwerk Kempense Heide krijgt update: purperen Kalmthoutse Heide absolute aanrader Toon Verheijen

29 augustus 2020

Kalmthout Toerisme Provincie Antwerpen heeft het wandelnetwerk Kempense Heide een update gegeven. Wandelaars kunnen nu verschillende van nieuwe trajecten ontdekken Brasschaat, Brecht, Essen en Stabroek en uiteraard ook genieten van de heidenatuur in Kalmthout en Essen zelf.

Vanaf augustus is het op de Kalmthoutse Heide altijd een kleurenpracht door de heide die volop in bloei staat. De wandelkaart is nu volledig vernieuwd. “Er zit enorm veel variatie in”, zegt provincieafgevaardigde Jan De Haes (N-VA). “Kasteelparken vol eindeloze dreven en sfeervolle hoekjes. Elders bots je op forten, bunkers en zelfs loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog. Onderweg geniet je van fijne extraatjes, zoals een wereldberoemde bomentuin, ijsjes van superverse hoevemelk of originele cadeautjes in een abdijwinkel. De drie suggestielussen in Kalmthout, Brasschaat en de grensoverschrijdende wandelingen in Stabroek zijn echte aanraders.”

575 kilometer wandelplezier

Wandelnetwerk Kempense Heide telt 575 wandelkilometers en strekt zich uit over de gemeenten Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Stabroek en Wuustwezel. De trajecten sluiten aan op die van de netwerken Kempense Kolonies en Kempense Hoven en de Brabantse Wal en Baronie Biesbosch in Nederland.