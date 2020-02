Vrienden vervullen met expo laatste wens overleden makker: “We hebben het Piet op zijn sterfbed beloofd” emz

28 februari 2020

16u05 1 Kalmthout Volgend weekend wordt de beeldenexpositie ‘Life Sucks But It Was a Great Laugh’ georganiseerd in Kalmthout ter nagedachtenis van Piet Jacobs, de broer van Lukas, de burgemeester van Kalmthout. De vriendengroep van Piet, beter bekend als de ‘spaghettivrienden’, willen op die manier de laatste wens van hun kameraad in vervulling brengen. “We hebben het hem aan zijn sterfbed beloofd”, zeggen zijn vrienden.

Op zaterdag 29 februari is het exact 56 jaar geleden dat Piet Jacobs het levenslicht zag in Kalmthout. Hij was een zogenaamd ‘schrikkelkind’. Volgens zijn broer Lukas Jacobs, de burgemeester van Kalmthout, was dat het begin van zijn bijzonderheid. Al van kindsbeen af was Piet een speciale kerel. “Als twaalfjarige reed hij rond met een bakfiets. Hij neusde rond in het grofvuil dat buiten stond in de hoop curiosa te vinden. Hij verzamelde dingen die anderen waardeloos zouden vinden. Zo ben ik door hem geboeid geraakt”, vertelt Steven Nuyts (54).

Mancave

Het tuinhuis van Piet was een echte ‘mancave’. “Je kon daar met je brommer binnenrijden. Daar werden plaatjes gespeeld, konden we een vuurtje maken en stond een koelkast. Het was eigenlijk het clubhuis van de buurt”, lacht Steven. Tijdens zijn jeugd stond Piet al bekend voor zijn rebels kantje. “Hij nam geen blad voor de mond. Ook deed hij alles hoe hij dacht dat hij het moest doen”, lacht Hans De Ridder (56), die al op jonge leeftijd bevriend raakte met Piet.

Uit al die jeugdvrienden, waarvan er ook heel wat in de scouts van Kalmthout zaten, groeide later een hechte vriendengroep. Zij noemden zichzelf de ‘spaghettivrienden’. “Nog steeds komen wij om de twee weken samen om voor elkaar te koken. Dat is meestal een spaghetti, maar soms ook iets anders”, lachen Jorg en Steven.

Longkanker

Op die bijeenkomsten vertelde Piet vol enthousiasme over zijn kunstwerken. “Hij was gefascineerd door de vraag hoe dingen werkten. Techniek liet hem niet los. Hij leefde dat uit in houtbewerking en koperwerk: Piet was een echt kunstenaarstype. Zijn kunstwerken waren een zeer zinvolle invulling”, zegt burgemeester Jacobs. “Hij hield ervan te experimenteren. Zo verwerkte hij in zijn beeldwerken ook met ijzer, siliconen en al wat niet voor de hand ligt”, aldus zijn kameraad Jorg Van Daele (53).

Al snel raakte Piet beperkt in zijn mogelijkheden. Ongeveer vijftien jaar geleden bleek dat hij leed aan longkanker. Verschillende keren slaagde hij erin de ziekte te overwinnen. “Het was een lange lijdensweg”, zegt Hans. De laatste twee à drie weken van Piets leven week Steven niet van de zijde van zijn makker. “Daar hebben we beloofd aan Piet dat we zijn beelden zouden tentoonstellen, als hij er zou doorkomen. Het is iets wat hij zelf ook graag wou.”

Piet verloor echter de strijd op 31 juli vorig jaar. “Op zijn sterfbed vroeg hij nog na zijn begrafenis een groot feest te organiseren, maar daar was niemand toen voor in de stemming”, vertelt Steven.

Eerbetoon

De ‘spaghettivrienden’ besloten die twee laatste wensen toch nog in vervulling te brengen. Volgens hen was Piets verjaardag de ideale gelegenheid. Aanstaande zaterdag, en ook zondag, worden de beelden van Piet tentoongesteld in de galerij van Jorg. “Die tentoonstelling hadden we eigenlijk al veel eerder moeten doen. Maar ik ben blij dat het er nu dan toch van komt”, zegt Hans. “Ik heb altijd in zijn kunst geloofd. Bij sommigen ging de beleving heel diep. Hij heeft geprobeerd mee naar buiten te komen, maar dat is niet echt gelukt. We hopen nu aan zijn vrienden en familie te laten zien wat Piet allemaal kon”, zegt Steven. “We willen al zijn beelden, ook die nog bij hem thuis stonden, aan een breder publiek tonen”, klinkt het.

Na de tentoonstelling houden we een fuif, omdat Piet het zo wilde. Dan draaien we veel Rolling Stones, want hij danste als Mick Jagger

Broer van burgemeester

Het initiatief kan bij zijn broer op veel bijval rekenen. “Het is een mooi gebaar. Wij komen op zaterdag met de familie zeker langs”, zegt Lukas Jacobs. Na de tentoonstelling zaterdag volgt een groot feest in de schuur naast de galerij van Jorg, zoals Piet het op zijn sterfbed zou gewild hebben. “Voor de hongerigen zal er spaghetti voorzien worden. Daarna houden we een kleine fuif. Uiteraard met veel plaatjes van de Rolling Stones. Piet danste echt als Mick Jagger”, lacht Jorg. “We hopen vele bekenden terug te zien”, besluiten de ‘spaghettivrienden’.

De tentoonstelling vindt plaats op zaterdag 29 februari van 16 tot 18 uur en op zondag 1 maart van 14 tot 17 uur in de New Jorg Gallery op de Spreeuwstraat 6 in Nieuwmoer (Kalmthout). Op zaterdagavond roepen de spaghettivrienden aansluitend de sfeer van Piets mancave op tot ongeveer 20 uur. Meer informatie bij Hans De Ridder (0473 46 48 25) of Steven Nuyts (04 76 88 82 13).