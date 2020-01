Voormalig huisarts en OCMW-voorzitter Dirk Van Peel (83), vader van N-VA’ster Valerie en stand-up comedian Michael Van Peel overleden Toon Verheijen

18 januari 2020

17u18 0

Dirk Van Peel, 50 jaar lang een van de drijvende krachten binnen CD&V in Kalmthout en vader van N-VA’ster Valerie Van Peel en comedian Michael Van Peel, is op 83-jarige leeftijd overleden. Dirk Van Peel was tijdens zijn actieve loopbaan huisarts, maar zette zich ook enorm in voor de plaatselijke politiek. Hij was jarenlang schepen en voorzitter van het OCMW. Hij nam pas echt afscheid van de politiek op het einde van vorig jaar.