Voor het eerst in 53 jaar broedt grauwe klauwier opnieuw in Kalmthoutse Heide

20 augustus 2020

18u25 0 Kalmthout De zangvogel ‘groene klauwier’ heeft drie jongen grootgebracht aan de Vlaamse zijde van de Kalmthoutse Heide. Dat is opvallend, aangezien het laatste gekende broedgeval al 53 jaar geleden is. Ook aan de Nederlandse kant heeft de vogel voor het eerst in 44 jaar jongen voortgebracht.

In 1976 broedde de groene klauwier nog in een boomgaard in de Kalmthoutse Heide op Nederlands grondgebied. Toen die echter gekapt werd, verdween de vogel volledig als broedvogel uit het Grenspark de Kalmthoutse Heide. In heel West-Europa kende de soort moeilijke tijden. De laatste jaren kruipt de vogel echter uit een diep dal.

Hij moet het vooral hebben van kleinschaligheid in het landschap met houtkanten, bramen, voldoende grote insecten, extensief beheerde graslanden... Die afwisseling en dat voedsel is stilaan ook terug te vinden in de Kalmthoutse Heide. De groene klauwier werd de voorbije jaren al vaker gespot in het natuurgebied, maar dat beperkte zich tot hiertoe steeds op doortrek naar hun broed- of overwinteringsgebieden in Afrika.

Drie broedgevallen

Daar kwam verandering in: in het voorjaar werd een baltsend paartje waargenomen. Niet veel later volgde een tweede koppeltje. Het eerste koppel hield het voor bekeken, maar het tweede paar bracht aan de Vlaamse zijde van het Grenspark drie jongen groot. Ook aan de Nederlandse kant was er een reden tot vreugde: in het Grenspark werden twee succesvolle broedgevallen ontdekt.

Ondertussen kunnen de jongen een tweetal weken vliegen. Binnenkort staat hen een tocht naar Afrika te wachten om daar te overwinteren. De meeste van onze broedvogelsoorten vliegen in een rechte lijn naar het zuiden en vervolgen hun weg over de Middellandse Zee en over de Sahara. De grauwe klauwier vliegt echter eerst helemaal naar het zuidoosten om via Oost-Afrika verder naar het zuiden af te zakken. In het voorjaar herhalen de vogels die weg. Het Grenspark hoopt de soort ook volgend jaar te mogen verwelkomen. “De prachtige gekleurde vogel geeft extra kleur aan de Kalmthoutse Heide”, klinkt het.