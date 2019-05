Vijfde fase werken Achterbroek start op 1 juni Toon Verheijen

30 mei 2019

09u22 0

De werken aan het kruispunt van Achterbroek gaan op zaterdag 1 juni de vijfde fase in. De aannemer start dan met de aanleg van een nieuwe gasleiding op de Roosendaalsebaan tussen Handelaar en het kruispunt zelf. Tegelijkertijd worden ook de andere nutsleidingen verplaatst in functie van de aanleg van de nieuwe fietspaden.

Tijdens de werken is de Roosendaalsebaan enkelrichting vanuit Essen richting Brasschaat en de snelheid wordt er beperkt tot 30 kilometer per uur. Zwanenberg en Handelaar worden tijdens deze fase een zone 50. De Dorpsstraat is enkelrichting in de richting van de Roosendaalsebaan.

Alle info is terug te vinden op www.hetpluspunt.be.