Vijfde editie van Run for Muco in Heide Toon Verheijen

14 oktober 2019

Voor het vijfde jaar op rij wordt in Heide de Run for Muco georganiseerd. De organisatie zorgt naast het loopparcours voor foodtrucks, kinderanimatie dankzij het Xaveriuscollege, live muziek en allerlei standjes met gadgets. De jongsten beginnen er aan om 13.30 uur. Om 14 uur volgen de kinderen en om 14.30 uur is er voor de allereerste keer een estafette. De lopers die kiezen voor de vijf of tien kilometer starten om 15 uur.

Inschrijven kan via http://www.runformuco.be