VIDEO. Kalmthoutse Josefien (12) vertolkt hoofdrol in musical Annie David Acke

01 juli 2019

Kalmthout Josefien Derijcke uit Kalmthout zal de komende maanden ook luisteren naar de naam Annie. Tot en met maart volgend jaar zal ze namelijk de titelrol op zich nemen van de musical Annie. Maar ditmaal geen ros weesmeisje met een rood jurkje maar wel een coole moderne versie. "Iedereen wil toch graag een beetje Annie zijn, niet?"

Het zal je maar overkomen. Je zit met je ouders rustig te genieten van een drankje op een terrasje en plots staat er een cameraploeg naast jou die je vertellen dat jij de hoofdrol mag spelen in de hitmusical Annie. Het overkwam Josefien Deryck (12) uit Kalmthout. Josefien zal afwisselend met een ander meisje de titelrol voor zich nemen van 14 november 2019 tot 1 maart 2020.

Dat Josefien op een dag die ene hoofdrol te pakken zou krijgen, stond eigenlijk al in de sterren geschreven. In 2015 zong ze in het kinderkoor van ‘Colors of the World’ onder leiding van Hans Primuz, was ze finaliste van The Voice Kids en zong ze bij ‘Glitterparty’s in Hoogstraten twee keer het voorprogramma van K3. Ook de jaren daarop stond Josefien regelmatig op een podium te zingen, acteren en dansen.

Maar nu is ze dus klaar voor het grote werk: haar allereerste hoofdrol in een professionele musical. “Ik kan het nog altijd niet helemaal geloven”, vertelt Josefien in de foyer van de Zuiderkroon. Samen met de andere hoofdrolspeelster Chaya Van Mol (12) stond er een fotoshoot gepland. “Stress heb ik nog niet echt maar het kriebelt wel. Ik heb heel veel zin om te beginnen repeteren.”

‘Morgen’

De musical Annie is zowat overal te wereld wel al eens gebracht maar een live versie heeft Josefien nog niet gezien. “Wel al heel wat films over het rosse weesmeisje. Ik ben grote fan, zowel van het verhaal als van de muziek. Vooral de liedjes ‘Morgen’ en ‘Ik heb het nu al naar mijn zin’ vind ik geweldig”, zegt Josefien. Ze blijft er ongelofelijk kalm onder. “Als kind wilde ik heel graag Annie zijn. Ze is heel stoer en tegelijk zorgt ze heel goed voor haar vrienden en vriendinnen. Stiekem willen we toch allemaal een beetje Annie zijn, niet?”

Josefien nam deel aan audities om deze rol te bemachtigen. In tegenstelling tot velen zouden denken, is auditie doen voor Josefien niet iets waar ze zenuwachtig voor is. “Ik vind dat net heel leuk. Het zijn een soort musicalworkshops en je leert er veel leuke mensen kennen.” Wie nu een Annie verwacht met rosse haren en een rood kleedje heeft het trouwens mis. “Het wordt een moderne versie van het verhaal van het weesmeisje. Zonder pruik en zonder het kleedje. Ergens vind ik dat jammer want ik vind Annie zo ook wel schattig. Maar tegelijk is het ook heel spannend om een nieuwe versie te mogen spelen”, aldus Josefien.

Van 14 tot en met 17 november 2019 brengt Music Hall in Kursaal Oostende de avonturen van het dappere weesmeisje Annie op de planken. Daarna gaat de Vlaamse versie van deze gekoesterde Broadway-klassieker voor jong en oud naar Capitole Gent (20 – 24 november 2019) en Stadsschouwburg Antwerpen (18 februari – 1 maart 2020).