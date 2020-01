Verkiezing van de mooiste bloeiende toverhazelaar in Arboretum Toon Verheijen

23 januari 2020

11u19 0 Kalmthout Het Arboretum organiseert op zondag 26 januari opnieuw de stilaan traditionele verkiezing Miss Hamamelis. Het gaat dan niet om de verkiezing van de mooiste vrouw, maar wel om de mooiste bloeiende toverhazelaar.

Toverhazelaars staan momenteel immers volop in bloei en dat zorgt niet alleen in het Arboretum voor mooie taferelen, maar ook voor mensen die thuis in hun tuin een toverhazelaar heeft staan. In Arboretum Kalmthout bloeit op dit moment de grootste en de oudst gekende collectie toverhazelaars van Europa. “De zachte winter heeft ervoor gezorgd dat zeer veel toverhazelaars vroeger dan gewoonlijk in bloei staan”, zegt directeur Bram Rammeloo. “De resultaten van de Miss Hamamelisverkiezing zouden wel eens verrassend uit de hoek kunnen komen. Er zijn 5 categorieën: beste gele, beste rode, beste oranje, best geurende en de allermooist bloeiende. Voor elke inzender van een winnend takje is er een passende prijs.”

Terwijl de jury haar werk doet, kun je een wandeling maken door de arboretumtuin of genieten van een warme drank in de cafetaria. Takjes inleveren kan op vrijdag 24 en zaterdag 25 januari tussen 10 en 17 uur of op zondag 26 januari tot 10.30 uur. De winnaars worden zondag om 15 uur bekend gemaakt.