Vangeertenhof kan na restauratie gehuurd worden voor feest, tentoonstelling of vergadering Toon Verheijen

11 juni 2020

Kalmthout De historische site van het Vangeertenhof zal voortaan weer dienstdoen als uithangbord van het Arboretum in Kalmthout. De restauratiewerken zijn achter de rug. Vanaf deze zomer kan je het gebouw huren als feestlocatie, in zoverre de coronamaatregelen dat toelaten.

De restauratie is meteen het sluitstuk van een plan dat al in 2015 startte met de heraanleg van de ingang en de parkeerplaats, het omvormen van de cottage tot dienstwoning in 2017 en nu dus de herwaardering van het negentiende-eeuwse Vangeertenhof. Ook de voortuin en de historische doorkijkhaag uit de tijd van de kwekerij van stichter Charles Van Geert, zijn teruggebracht. Het gebouw is vanaf deze zomer zomer ter beschikking voor verhuur als multifunctionele tentoonstellings- en vergaderruimte, feestlocatie en ook als kortverblijf voor buitenlandse studenten van Arboretum Kalmthout.

Nieuwe reeks

Het gebouw wordt op 19 juni opnieuw ingehuldigd. De provincie zal dan ook een nieuwe publicatiereeks voorstellen ‘Ter Plekke’. Arboretum Kalmthout bijt de spits af in dit eerste deel van deze reeks en daarna zullen de andere provinciale sites en groendomeinen volgen. ”Weinigen kennen het verhaal achter de gebouwen en de mensen die deel uitmaken van het rijke kwekerijverleden van de arboretumtuin. In de eerste editie van ‘Ter Plekke’ wordt dit uitgebreid toegelicht en geïllustreerd met tekst en foto’s. De gids zal te koop zijn in de cadeau- en boekenshop van Arboretum Kalmthout.”