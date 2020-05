Van Nieuw-Zeeland tot China: Kalmthoutse beeldhouwer nodigt collega’s van over de hele wereld uit voor virtuele wedstrijd emz

06 mei 2020

19u31 0 Kalmthout Jorg Van Daele uit Kalmthout heeft zijn collega-beeldhouwers vanuit alle uithoeken van de wereld uitgenodigd voor een virtuele wedstrijd met als thema ‘social distancing’. Samen met vier andere beeldende kunstenaars uit Brazilië, Italië en China vormt hij de vakjury. Ondertussen kreeg de Kalmthoutenaar al inzendingen uit Nieuw-Zeeland, Uruguay en India.

Door de uitbraak van de coronacrisis zijn alle internationale symposia voor beeldende kunstenaars afgeblazen. Dat betreurt Van Daele, aangezien hij zelf de afgelopen jaren heel wat uitnodigingen voor die evenementen kreeg. “Wij mogen niet meer reizen om deel te nemen aan internationale symposia, terwijl kunstliefhebbers eveneens in hun kot moeten blijven. Dat bracht me op het idee een virtueel symposium te organiseren met als thema ‘social distancing’.”

Hij contacteerde ISSA en AIESM, de twee grootste organisaties die zulke wereldwijde symposia inrichten. “Zij steunden mijn initiatief, dus ik ben er volledig voor gegaan. Aan mijn Italiaanse collega Lucia Badli stelde ik voor om samen het evenement te beheren. De jury bestaat niet alleen uit ons beiden, maar ook de beeldhouwers Bettino Francini uit Italië, Jorg Schröder uit Brazilië en Liu Yang uit China.”

Vijftien kunstenaars

Tot en met 10 mei kunnen kunstenaars zich van over de hele wereld inschrijven. Op 12 mei selecteert de vakjury vijftien kunstenaars die mogen deelnemen. “Dat is dezelfde procedure als bij een internationaal symposium. Normaal gezien reizen de geselecteerden naar één locatie af waar ze enkele weken werken aan hun beelden. Die blijven na afloop ook in dat land staan in een museum of beeldentuin. Nu verloopt dat uiteraard iets anders. Iedereen werkt vanuit zijn of haar kot.”

De wedstrijd vangt aan op zondag 17 mei. “Dan moeten alle deelnemers een foto sturen van zichzelf met een drankje en van het materiaal waarmee ze gaan werken. Vervolgens verwachten we iedere dag een foto, zodat wij als juryleden kunnen zien hoe de beelden evolueren. Op woensdag 27 mei kiezen we met de jury een winnaar. Daarnaast is er ook een publiekswinnaar. Die zal via Facebook gekozen worden. Naast eer en publiciteit bieden we de winnaar een gratis lidmaatschap van de associatie beeldhouwers AIESM”, besluit Van Daele.