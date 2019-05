Uniek retro koerspetje voor alle deelnemers aan Wielerkampioenschap Kalmthout Toon Verheijen

28 mei 2019

21u16 0 Kalmthout De deelnemers aan het jaarlijks Wielerkampioenschap van Kalmthout krijgen dit jaar een uniek retro petje cadeau. De aankomst verhuist dit jaar naar het Ontmoetingscentrum Zonnedauw en café De Zoete Inval.

Het is een traditie in Kalmthout, het Wielerkampioenschap. Het parcours is grotendeels hetzelfde gebleven, maar nieuw is dat de aankomst en de meeste randanimatie dit jaar ter hoogte van de Zonnedauw en de Zoete Inval is te vinden. “De organisatie bundelt dit jaar alles daar: inschrijven, de kleedkamers, de finish, het wielerterras met catering, de huldiging en de afterparty”, zegt deelnemer en burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). “Leuk is ook dat elke deelnemer een mooi en vooral retro Kalmthouts koerspetje krijgt.”

Er zullen in totaal twee wedstrijden gereden worden. De 45-plussers en de dames starten om 14 uur. De mannen rijden acht rondes van 3,8 kilometer en de dames zes rondes van dezelfde lengte. Het klassement bij de mannen wordt opgemaakt voor de categorie 45-55 jaar en 55+. Daarnaast rijden ook nog de heren onder de 45 jaar. Zij starten om 15.30 uur en rijden tien rondes van 3,8 kilometer. Daar worden klassementen opgemaakt in de categorieën 16-35 jaar en 35-45 jaar.