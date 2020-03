Uniek boek, kortverhaal met burgemeester en exclusieve tekeningen voor 75ste verjaardag: Kalmthout eert zijn striphelden Suske en Wiske Toon Verheijen

17 maart 2020

15u42 7 Kalmthout Suske en Wiske vieren dit jaar hun 75-jarig bestaan en dat kan stripfanaat en stripkenner Jan Francken uit Kalmthout niet zomaar voorbij laten gaan. Er komt een uniek boek, een Stripdag volledig in het teken van het bekendste stripduo van Vlaanderen en in het najaar een speciale expo. Kalmthout is immers de bakermat van de twee striphelden want de studio van Willy Vandersteen was er destijds gevestigd. Nu staat daar het Suske en Wiske Kindermuseum.

De bakermat van Suske en Wiske lag 75 jaar geleden in Kalmthout. De Heidegemeente zal dan ook voor eens en voor altijd onlosmakelijk verbonden zijn met Suske en Wiske. En dat merk je regelmatig want ze duiken overal wel eens op. En dus wilde Jan Francken, bezieler van alles wat met de striphelden in Kalmthout te maken heeft, dat niet zomaar voorbij laten gaan. Standaard Uitgeverij plant al heel wat zaken, maar Kalmthout leek daarin wat vergeten te zijn. “Dus ben ik wat gaan onderhandelen en uiteindelijk kregen we de toelating om zelf een boek te maken”, knipoogt Jan Francken. “Maar we willen niet alleen 75 jaar Suske en Wiske vieren, maar ook het feit dat Willy Vandersteen dertig jaar geleden overleden is.”

Twaalf tekenaars

Het boek, dat met 30 op 23 centimeter een speciaal formaat krijgt, zal bestaan uit onder meer enkele speciale tekeningen. “We hebben twaalf gerenommeerde tekenaars uit België en Nederland de opdracht gegeven om een tekening te maken waarbij telkens wel een locatie uit Kalmthout gebruikt moest worden”, zegt Jan Francken. “Zo is er bijvoorbeeld een tekening van Hec Leemans met de nieuwe uitkijktoren op de Kalmthoutse Heide.”

Bossienbier

Minstens even leuk is een kortverhaaltje dat in het boek verwerkt is. Het gaat om een zestal bladzijden waarbij Jan Francken en burgemeester Lukas Jacobs een bluebike huren aan het station van Heide en voor een tocht langs verschillende Kalmthoutse realisaties trekken. “Maar onderweg komen ze verschillende figuren tegen die de voorbije decennia ook zijn opgedoken in de verhalen van Suske en Wiske zoals Krimson. “Dus ook voor de echte Suske en Wiskefanaten zal er altijd wel iets herkenbaar terug te vinden zijn”, zegt Francken. “Maar we verwerken er zeker echt specifieke Kalmthoutse dingen in zoals een Bossienbier, Herman De Ridder die ons voorbij komt gefietst. En voor de echte liefhebbers: er zal ook nieuw materiaal van Vandersteen in te vinden zijn.”

Collector’s item

Het boek zal op 17 juni officieel voorgesteld worden en enkele dagen later op 21 juni – als de huidige coronacrisis het toelaat – zal het boek te verkrijgen zijn op de Stripdag. Die dag zal ook het Suske en Wiske Kindermuseum de deuren open in het teken van de 75ste verjaardag van de olijke striphelden. “Het boel zal wel een collectorsitem zijn, want we laten er maar 500 maken”, zegt Jan Francken. “Wie wil kan het op voorhand al wel reserveren op stripkalmthout@vvvkalmthout.be. Het boek kost 65 euro.”

Standaard Uitgeverij

Ook Standaard Uitgeverij doet dit jaar heel wat. Suske en Wiske beleefden al 350 stripavonturen en doen er in 2020 nog een paar bij. Met De Verloren Van Eyck (351) belanden onze striphelden in de tijd van de Vlaamse grootmeester en in De Blanke Bergen (352) gaan ze op stap in Blankenberge. Paul Geerts kruipt na 20 jaar opnieuw in zijn pen en werkt het album De preutse prinses uit. Dat zal verschijnen op 30 maart 2020. Exact 75 jaar nadat het album Rikki en Wiske in Chocowakije uitkwam.

Tekenaar Charel Cambré en scenarist Marc Legendre verkennen opnieuw de duistere kant van Suske en Wiske in de kronieken van Amoras. Om het evenwicht wat te bewaren duikt Charel Cambré samen met scenarist Kim Duchateau de kindertijd van Suske en Wiske in om samen doldwaze grappen en grollen te beleven.

Onder de vleugels van artistiek directeur Hergé tekende Willy Vandersteen acht verhalen voor het legendarische weekblad Kuifje. De albums hadden een blauwe cover, zodat de reeks de stripgeschiedenis in ging als de Blauwe Reeks. In twee forse bundelingen worden die verhalen nu samengebracht En dat alles in de aanloop naar de verschijning van het nieuwe Blauwe Reeks -verhaal De Sonometer, van de hand van de Franse topscenarist François Corteggiani en tekenaar Dirk Stallaert. Een album waar Vandersteen ooit aan begon, maar nooit afwerkte. Dit album verschijnt in het najaar van 2020.