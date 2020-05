Tweede fase heraanleg Heidestatieplein en omgeving van start Toon Verheijen

04 mei 2020

15u57 0 Kalmthout Aannemer Vermetten start deze week met de tweede fase van de heraanleg van het Heidestatieplein in Heide.

De voorbije dagen zijn de Vredelaan en de Sint-Jozeflaan voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Tijdens de tweede fase komen de Kalmthoutlaan en de parking aan de kleuterschaal aan de beurt. Daarna komen de betonpaden langs ’t Centrum en het betonpad naast de kerk (kant Max Temmermanlaan) aan bod. Voor die werken wordt de Kalmthoutlaan volledig afgesloten van de Max Temmerman tot en met Vredelaan. Ook de parking voor de kleuterschool wordt afgesloten. De pendelparking van station Heide zal bereikbaar zijn via de Koningin Astridlaan en Guido Gezellelaan.

Vertraging

In de week van 11 mei maakt de aannemer een doorgang voor plaatselijk verkeer in enkelrichting van de Max Temmermanlaan via de Kalmthoutlaan tot de inrit van de pendelparking. Verder door blijft de Kalmthoutlaan afgesloten. Het enkelrichtingsdeel van de Vredelaan is toegankelijk via de Guido Gezellelaan. Als die werken klaar zijn, start de aannemer aan de parkeerstrook in de Max Temmermanlaan.

Door de coronamaatregelen lagen de werken even stil en vorderen ze nu op een ander tempo. Zowel de vooropgestelde periodes van de verschillende fases als de einddatum van de werken schuiven daardoor op.