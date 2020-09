Twee vermoedelijke inbrekers opgepakt Toon Verheijen

17 september 2020

De politiezone Grens heeft enkele dagen geleden twee vermoedelijke inbrekers opgepakt in Kalmthout. Een politiepatrouille merkte op vrijdag 11 september een verdacht voertuig op in de Beauvoislaan. Toen de twee inzittenden van de wagen de politie in de gaten kreeg, probeerde de bestuurder zich uit te voeten te maken. De interventieploeg kon de wagen uiteindelijk doen stoppen op de Kapellensteenweg. Daar verklaarde de bestuurder dat hij op zoek was naar een tankstation terwijl hij er net één voorbij was gereden. Tijdens de controle van het voertuig werd er inbrekersmateriaal aangetroffen en probeerden de twee verdachten van 27 en 33 jaar oud vier smartphones te verstoppen. Het duo is aangehouden.