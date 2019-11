Twee inbrekers opgepakt na inbraak in Zwartvenlaan Toon Verheijen

04 november 2019

15u58 5 Kalmthout Een patrouilleploeg van de politiezone Grens heeft zondagavond twee verdachten opgepakt die een inbraak hadden gepleegd in een woning in de Zwartvenlaan.

Toen de politie de melding kreeg, konden ze in de omgeving een verdacht voertuig tegenhouden. Na een grondige controle van het voertuig en de twee inzittenden, twee mannen van 35 en 38 jaar oud, werden genoeg bewijzen aangetroffen om de twee te linken aan de inbraak. Verder onderzoek zal moeten duidelijk maken of de twee mannen nog voor andere feiten in aanmerking komen.