Twee granaten ontploffen in voortuin Kalmthout PLA

17 februari 2020

16u03 122 Kalmthout In een woning aan het begin van de Van Geertenlaan in Kalmthout zijn vanochtend rond 3:30 uur twee granaten ontploft. De geviseerde bewoner F.V. en enkele buren hoorden ‘s nachts wel twee luide knallen maar lieten het daar verder bij.

Pas ‘s morgens zag de bewoner dat er ernstige schade was aan de ramen en er ook inslagen in de voordeur waren.

Ontmijningsdienst DOVO en het labo van de politie zijn ter plaatse gestuurd. Het gerechtelijk onderzoek wordt verdergezet door de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen onder leiding van een onderzoeksrechter.

Diamantsector

Of er in dit incident een link is met het Antwerpse drugsmilieu, is niet meteen duidelijk. De bewoner van het geviseerde huis was tot enkele jaren geleden actief in de diamantsector.