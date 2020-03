Twee elektrische deelauto’s op komst aan station Kalmthout Toon Verheijen

06 maart 2020

09u23 0 Kalmthout Autodelen is al een tijdje in opmars in heel Vlaanderen en over enkele maanden stapt ook de gemeente Kalmthout mee op de trein. Aan het station van Kalmthout zullen twee elektrische deelwagens te komen staan.

Autodelen is een systeem waarbij een auto een vaste standplaats krijgt in de gemeente en die kan dan tegen een vergoeding door iedereen gebruikt worden die in het systeem stapt. De gemeente gaat voor het project een samenwerking aan met Cambio. “Dat autodeelbedrijf is al op veel plaatsen actief in Vlaanderen en heeft al een ruim aanbod in Antwerpen, maar nu dus voor het eerst ook in het noorden van de regio”, zegt schepen van Mobiliteit Jef Van den Bergh (CD&V).

Elektrisch

“Wij hebben gekozen voor twee elektrische deelwagens. Die krijgen hun vaste standplaats aan het station van Kalmthout. Ze kunnen dan ineens opgeladen worden aan de elektrische laadpaal.” De gemeente is ervan overtuigd dat het project zal slagen in de gemeente. “Autodelen is vooral van nut voor inwoners die niet zo vaak een auto of een tweede auto nodig hebben”, gaat Van den Bergh verder. “Tegelijkertijd past het ook binnen onze klimaatdoelstellingen. Het gaat zeker werken omdat we al regelmatig vragen krijgen. In verschillende wijken kwamen er ook al vragen naar voren in het kader van de wijkbudgetten die we ter beschikking stellen.”

Betalen per kilometer en per uur

Het principe van autodelen is eenvoudig. Je betaalt enkel voor de wagen wanneer je hem daadwerkelijk gebruikt. Je moet wel een abonnement nemen dat echter maandelijks opzegbaar is. Per rit van een uur wordt 1,75 euro aangerekend met daarnaast ook nog eens 0,62 euro per kilometer ofwel betaal je 22 euro voor een hele dag. Als gebruiker krijg je een persoonlijke kaart met een pincode waarmee de wagen geopend kan worden. De contactsleutel ligt in het handschoenenkastje. De boordcomputer kan enkel gestart worden met de pincode. De autonomie van de elektrische deelauto bedraagt tussen de 250 en 400 kilometer. De gemeente zelf betaalt ook een vast bedrag per maand dat daalt afhankelijk van het gebruik en de afgelegde kilometers.

Voordelen

Volgens schepen Jef Van den Bergh heeft het systeem alleen maar voordelen. “Het vermindert het aantal auto’s, het aantal files, de CO2-uitstoot, de parkeerdruk en de individuele kost voor het gebruik van een wagen. Autodelers rijden minder kilometers, waardoor ze hun CO2-uitstoot inperken. Zeker als ze dan nog elektrisch rijden ook. Een gedeelde wagen vervangt al snel 5 tot 10 privéwagens. Een gemiddeld Vlaams gezin betaalt jaarlijks 5.000 euro voor een wagen (keuring, onderhoud, brandstof…). Met autodelen betaal je enkel het effectieve gebruik.”