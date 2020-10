Tuinliefhebbers doen koopjes op coronaveilige plantendag in Arboretum Sander Bral

04 oktober 2020

17u07 0 Kalmthout Traditioneel lokt de oudste plantenbeurs van het land in het voorjaar en najaar duizenden tuinliefhebbers naar het Arboretum in Kalmthout maar dit jaar houdt de organisatie het op één event. Plantenliefhebbers konden zondag eenmalig hun koopjes doen op de coronaveilige plantenweide. “Voor mensen met groene vingers of gewoon levensgenieters.”

37 standhouders stonden zondag paraat om tuinliefhebbers te ontvangen met de mooiste planten, bollen en zaden. Van een grote variatie aan najaarsbloeiers en wintergroene planten tot voorjaarsknollen en ook -bollen.

Herfstkleuren en wintergroen

“Daarnaast is ons Arboretum de perfecte plek om op zoek te gaan naar inspiratie voor de aanleg van bijvoorbeeld een bloemenborder of gewoon voor levensgenieters die willen kuieren door onze herfstkleuren en wintergroen”, zegt conservator-directeur Abraham Rammeloo. “Onze eigen mensen en standhouders gaven advies aan de bezoekers en toonden een bijzondere selectie aan flora die lange droogteperiodes en koude winters kunnen doorstaan zoals de zuiderse eiken of vaste planten met opvallende nazomerse bloei.”

Arboretumtuin

De plantendag was coronaveilig georganiseerd en alles verliep op wieltjes. “Bezoekers moesten per tijdslot reserveren en onze stewards begeleidden hen van straatkant tot plantenweide. We voorzagen duidelijke signalisatie en uitgestippelde looproutes zodat de tuinliefhebbers elkaar niet hoefden te kruisen. Op de weide waren mondmaskers verplicht maar vele bezoekers gingen na hun aankopen een herfstwandeling maken in onze 12,5 hectare grote arboretumtuin waar de mondkapjes wel afgezet mogen worden.”