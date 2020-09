Tractor vliegt in brand en veroorzaakt grote rookpluim CVDP

24 september 2020

18u00 0 Kalmthout In een loods in Kalmthout heeft dondernamiddag een brand plaatsgevonden. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Er vielen geen gewonden.

Het incident gebeurde om 15 uur in een loods van een houthandel in de Kijkuitstraat. “Het ging om een accidentele brand”, vertelt Patrick De Smedt van Politiezone Grens. “De tractor vloog in brand, maar het vuur verspreidde zich gelukkig niet verder in het gebouw. Er ontstond wel een zware rookpluim. Heel even werd er een perimeter ingesteld, maar al snel bleek dat evacuaties niet nodig waren. Om de brandweer goed zijn werk te laten doen, was er een plaatselijke omleiding. De brand was gelukkig snel onder controle. Er vielen geen gewonden en er werd ook geen asbest aangetroffen.”