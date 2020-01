Toverhazelaars toveren Arboretum weer om tot kleurrijk plantenparadijs Toon Verheijen

14 januari 2020

De paradepaardjes van het Arboretum beginnen stilaan weer helemaal in bloei te staan. De toverhazelaars, ook gekend als Hamamelis, bloeien alleen in de winter. Het Arboretum in Kalmthout heeft de grootste en oudste collectie in heel Europa. Bezoekers aan de plantenruin kunnen nog tot en met 29 februari een uitgestippelde wandeling maken langs de mooiste exemplaren. Er zijn alles samen 180 soorten en de oudste zijn net geen honderd jaar oud. Naast de wilde soorten zijn er ook heel wat cultuurvariëteiten die vernoemd zijn bekende personen. Bij die planten staat telkens een infopaneel die er het verhaal achter vertelt.