Toneelstuk met echte schapen komt naar Grenspark Kalmthoutse Heide Toon Verheijen

24 juni 2020

10u31 0 Kalmthout De natuurtheatervoorstelling KUDDE komt deze zomer naar het Grenspark Kalmthoutse Heide. Echte schapen spelen een belangrijke rol in het “sprookje voor volwassen” in open lucht.

Theatermakers Heleen Van Doremalen en Leonie Muller nemen de deelnemers tussen 26 en 30 augustus en tussen 2 en 6 september bij zonsondergang mee in het verhaal van Zenon, een moedige man die de kudde wil verlaten. Het sprookje voor volwassenen gaat over de moed die nodig is om te worden wie je echt wil zijn.

“Ik ben zo enthousiast dat onze productie naar Vlaanderen kan trekken”, vertelt Heleen Van Doremalen. “We hebben goed gekeken naar wat mogelijk is en de voorstelling waar nodig aangepast. De voorstelling bleek vooraf al erg coronaproof, als kleinschalige productie in de buitenlucht. Ze gaat buiten door, mensen kunnen tijdens de voorstelling anderhalve meter afstand houden en toch een erg intieme voorstelling meemaken. Het is een complete cultuur- en natuurbeleving, die zelfs in tijden waar veel theaterproducties moeten geannuleerd worden, kan doorgaan.”

Kaarten

De interactieve voorstelling is geschikt voor bezoekers van 16 jaar en ouder. Een goede fysieke conditie is vereist en vanwege het parcours is de voorstelling helaas niet geschikt voor mindervaliden. Honden zijn uiteraard niet toegestaan vanwege de schapen.

Tickets kosten 35 euro (+ ticketkosten) en kunnen worden geboekt via www.kudde.org. Snel zijn is de boodschap, want per voorstelling worden slechts 50 mensen toegelaten.