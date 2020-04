Tijdelijk asielcentrum op de lange baan geschoven Toon Verheijen

01 april 2020

20u23 0 Kalmthout De komst van het De komst van het tijdelijke asielcentrum aan de Putsesteenweg in Kalmthout lijkt niet meer mogelijk voor de zomer. De werken werden tot dusver twee keer stilgelegd . De laatste stillegging werd dan niet bekrachtigd door de Vlaamse overheid, dat neemt niet weg dat er voor bepaalde aspecten nog altijd omgevingsvergunningen moeten aangevraagd worden. Die aanvragen liggen dan weer stil tot eind april door de coronacrisis.

De werken aan het ACTA-gebouw aan de Putsesteenweg werden stilgelegd door de politiezone Grens en de gemeente Kalmthout, maar ook de coronacrisis doet zijn duit in het zakje.

De laatste stillegging dateert van 11 maart, vlak voor het uitbreken van de crisis. Toen ging het om de aanleg van de buitenruimte in beton en stabiliteitswerken in het gebouw waarvoor geen vergunningen waren. Dat proces-verbaal werd overgemaakt aan de stedenbouwkundig ambtenaar van de Vlaamse Overheid. “Die heeft beslist om de stillegging van de werken niet te bekrachtigen omdat de werken al voltooid waren”, zegt Lukas Jacobs (CD&V). “De betonverharding blijft evenwel een bouwmisdrijf en is niet uitgevoerd volgens de bepalingen die in het ruimtelijk uitvoeringsplan voor dat gebied staan vermeld. De gemeente Kalmthout maant de eigenaar aan om, via een omgevingsvergunningsaanvraag, zich naar de regels te schikken.”

Afvalwater

Maar de betonverharding is niet het enige probleem. Blijkbaar is er ook een vergunning nodig voor het lozen van het afvalwater. “Er bevindt zich op dit moment in de Putsesteenweg geen openbare riolering voor afvoer van afvalwater naar een waterzuivering”, zegt Jacobs.

“Het gevolg is dat er op de site een buffering én een voorzuivering moet voorzien worden. Voor het lozen van afvalwater met die omvang is volgens de milieuwetgeving (VLAREM) een voorafgaande omgevingsvergunning vereist. Die procedure gaat gepaard met een openbaar onderzoek en verloopt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bij de behandeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Afvalwater van 120 tijdelijke bewoners rechtstreeks in de baangracht lozen, zou veel overlast voor de omwonenden veroorzaken. Daarom zet de gemeente de eigenaar aan om de nodige vergunningsaanvragen daarvoor in te dienen”, aldus de burgemeester nog.

Dossier opgevraagd

Ondertussen heeft de algemeen directeur bij Fedasil ook nog informatie opgevraagd over het dossier. “Daarmee zoekt de gemeente Kalmthout antwoorden op vragen over de organisatie van de opvang, het aantal personeelsleden, de inrichting van het gebouw. Wij hebben gelet op de wetgeving rond openbaarheid van bestuur recht op die informatie”, zegt Jacobs nog. “Fedasil bezorgde slechts heel beknopte informatie. Het college van burgemeester en schepenen vraagt via de advocaat van de gemeente die informatie ten gronde op.”

Fedasil zelf vroegen we dagen geleden al om een reactie over de stand van zaken, maar daarop kwam geen antwoord. Op een eerdere vraag aan G4S over de stand van zaken, werd dan weer doorverwezen naar Fedasil.