Team Superherman geeft trainingssessies aan wielertoeristen boven de 60 jaar Toon Verheijen

15 januari 2020

Team Superherman uit Kalmthout, de begeleiders van Herman De Ridder die vorig jaar het nieuw uurrecord op de piste vestigde in de categorie 80+ , gaat gratis traningssessies geven aan wielertoeristen ouder dan zestig jaar.

“Het uurrecord was een gevolg van de gezonde levenshouding van Herman én zijn trainingen”, zegt begeleider Timothy Vangheel. “Herman wil nu andere wielrenners aanzetten tot gezonder ouder worden. Daarom gaan we gratis trainingssessies aanbieden aan wielertoeristen ouder dan 60 jaar. De focus zal liggen op toegankelijke lichaamsbeweging waardoor je sterker wordt als renner. Gezond ouder worden op de fiets met fitness als gratis medicijn.”

De trainingssessies vinden plaats op 17, 24 en 31 januari en op 7 en 14 februari. De eerste groep start om 9.30 uur en de tweede om 10.30 uur. De trainingen vinden plaats in de sporthal van Gitok in de Vogelenzangstraat. Inschrijven kan via vangheel.timothy@icloud.com.