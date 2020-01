Team rond ‘Superherman (83)’ zet 60-plussers aan het sporten: “Uurrecord gehaald dankzij gezonde levensstijl” Toon Verheijen

17 januari 2020

13u41 1 Kalmthout Team Superherman uit Kalmthout, de begeleiders van Herman De Ridder die vorig jaar het nieuw uurrecord op de piste vestigde in de categorie 80+, heeft vrijdag de eerste gratis trainingssessies geven aan wielertoeristen ouder dan zestig jaar. De gemeente zal dit voorjaar bewegen centraal zetten in alle mogelijke sectoren.

“Het uurrecord was een gevolg van de gezonde levenshouding van Herman én zijn trainingen”, zegt begeleider Timothy Vangheel. “Herman wil nu andere wielrenners aanzetten tot gezonder ouder worden. Daarom bieden we die gratis trainingssessies aan. De focus ligt op gemakkelijke oefeningen waardoor je sterker wordt als renner. Het gaat om krachtoefeningen, ‘core stability’ en evenwichtsoefeningen.”

De eerste sessie startte vrijdag. Het was soms puffen en zweten voor de deelnemers, maar iedereen was enthousiast over het initiatief. “Blijf bewegen, ook als je oud bent”, knipoogt Herman De Ridder. “En als je later 83 ben zoals ik, dan ben je hopelijk nog supergezond.”

Bewegen

De gemeente gaat dit voorjaar bewegen centraal zetten in alle Kalmthoutse buurten via een aanbod met verschillende partners zoals rusthuizen, scholen, verenigingen, dienstencentra. “Eén van de activiteiten zijn ‘beweeglessen’ of ‘lichaamstrainingen’ voor ouderen, onder leiding van een coach”, zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). “Gelijkaardig dus met de lessen van Herman en Timothy dus, maar dus voor een breder publiek. De info daarover wordt in de loop van het voorjaar bekend gemaakt.”