Team I Zoi organiseert restaurantdag om 11.000 euro in te zamelen voor de 1.000 kilometer van Kom op Tegen Kanker Toon Verheijen

18 februari 2020

21u26 0

Team I Zoi uit Kalmthout gaat dit jaar voor de elfde keer deelnemen aan de 1.000 kilometer van Kom op Tegen Kanker. Ze gaan dat doen met twee teams. De fietshappening vindt dit jaar plaats van 21 tot 24 mei. Het team wil 11.000 euro inzamelen via onder meer een restaurantdag. Team I Zoi wil met de opbrengst het psychosociaal en biomedisch onderzoek rond kanker. Om een deel van het bedrag van 11.000 euro in te zamelen, wordt op zondag 15 maart een restaurantdag en een wielrecafé georganiseerd. Er is bovendien een gezamenlijke wegrit met vertrek en aankomst aan het wielercafé. De organisatie voorziet ook een ruime fietsenstalling en voor de kinderen zal er een springkasteel staan.

Meer info via de facebookpagina https://www.facebook.com/events/2578741949118480/?ti=icl