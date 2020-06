Taverne Den Engel in Nieuwmoer en 4@ll Partyrent slaan handen in elkaar: “Gloednieuwe partytent zodat klanten veilig kunnen komen eten” Toon Verheijen

07 juni 2020

22u19 86 Kalmthout In tijden van nood vinden ondernemers elkaar. Zo ook vader en zoon Luc en Stijn Willemsen van restaurant Den Engel in Nieuwmoer en Hans Antonissen van 4@ll Partyrent. Die laatste heeft een gloednieuwe tent geplaatst op de parking van Den Engel, zodat even veel klanten als voor de coronacrisis kunnen genieten van een lekkere steak of een fris pintje.

Het zijn bizarre tijden geweest voor de horeca en de bedrijven in de evenementensector. Den Engel is sinds dag 1 van de lockdown op de kar gesprongen van het afhalen. Maar Luc en zoon Stijn zijn blij dat de ze weer fysiek klanten kunnen ontvangen en kunnen bedienen aan tafel.

“We hebben toch af en toe gevloekt”, zegt Luc Willemsen. “De voorbije weken is het schitterend weer geweest en dat zijn dagen en weekends waarop je een hoop volk trekt. Goedmaken doen we dat nooit meer. Maar we hebben ook veel steun gehad. Klanten kwamen bestellen en een vaste klant heeft mondmaskers gemaakt voor ons. Wij hebben ook het geluk dat we al twintig jaar bezig zijn. We hebben een stevige basis.”

Tent

En dan is daar het gejuich van terug open moeten doen. Maar tegelijkertijd ook een koude of toch minstens een lauwe douche. “Van de 90 plaatsen die we binnen hadden, kunnen we er nu maximaal 38 gebruiken”, vertellen Luc en Stijn. “Vooral omdat we ons écht aan de regels willen houden en dat is anderhalve meter tussen de stoelen van de klanten en niet de tafels. Maar dan weet je dat je iets moet doen en kwamen we met Hans Antonissen van 4@all Partyrent in gesprek. Ook bij hem was alles stilgevallen en dan kan je voor elkaar iets betekenen.”

Zuur

Hans Antonissen is in elk geval blij dat hij de tent heeft kunnen opzetten op de parking van Den Engel. “We hadden in het begin van dit jaar fors geïnvesteerd in een nieuwe tent. Goed voor toch enkele tienduizenden euro’s”, vertelt de jonge zaakvoerder. “We hebben ze welgeteld voor één dag kunnen opstellen, voor een feest van Jim Aernouts. Dan vloek je wel. En elke dag de voorbije weken dat ik in het magazijn kwam, kreeg ik tranen in de ogen. Alles ligt daar maar. We hadden veel boekingen, Maar zelfs de eerste week van de lockdown werden er al bedrijfsfeesten voor het najaar afgezegd. Er komen nu stilaan weer wat kleine aanvragen binnen, maar je merkt dat mensen nog voorzichtig zijn.”

Den Engel heropent donderdag de deuren.

4-all.be

www.den-engel.com