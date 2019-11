Suske en Wiske wensen je vrolijke feestdagen met unieke kerstkaart: slechts 500 exemplaren gedrukt Toon Verheijen

25 november 2019

09u52 0

Kalmthoutenaren (of iedereen) die op zoek zijn naar een originele kerstkaart, kunnen terecht bij stripkenner en stripfanaat Jan Francken. Hij kreeg de tekenaars Luc Morjeau en Eric de Rop zover om een unieke kerstkaart met Suske en Wiske in de hoofdrol te tekenen. Er worden maar 500 exemplaren van de kerstkaart gemaakt. Op de kaart zijn Suske en Wiske te zien die een sneeuwpop maken en er staan ook richtingaanwijzers op naar de vijf wijken/deeldorpen in Kalmthout (Heide, Centrum, Nieuwmoer, Achterbroek en Heuvel). De kaart is te bestellen via info@striproute.be of 0494/21.01.34 en wordt ook aangeboden op de kerstshow op 14 en 15 december bij Rozen Henk Philippo in de Dorpsstraat in Kalmthout. Het gaat om een dubbele kerstkaart met opschrift ‘ Prettige feestdagen uit Kalmthout’. Een kaart en enveloppe kosten 2,5 euro.