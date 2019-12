Suske en Wiske schenken puzzels, strips, speelkaarten en placemats aan bewoners Sint-Vincentius Toon Verheijen

18 december 2019

17u00 6 Kalmthout Suske en Wiske hebben de bewoners van de ‘Bel Etage' van het woonzorgcentrum Sint-Vincentius woensdag al een vervroegd kerstcadeautje gaan afgeven.

Ze overhandigden zo’n honderd strips, enkele kaartspelen, vierduizend placemats, puzzels en postkaarten. Niet toevallig, want begin dit jaar werd heel de verdieping van het Sint-Vincentius herschapen in een echte Suske en Wiske-afdeling. Deuren werden bestickerd of beschilderd, er werden schilderijen opgehangen en een voelmuur gemaakt. “Onlangs kwam ik met de uitgeverij van Suske en Wiske hier een kijkje nemen”, zegt stripkenner en stripfanaat Jan Francken. “Ze dachten dat ze hier een daar een portretje zouden aantreffen, maar ze waren stomverbaasd van wat ze hier te zien kregen. Daarom ook dat ze meteen strips en kaartspelen hebben geschonken.” Volgend jaar komt er een boek op de markt over 75 jaar Suske en Wiske in Kalmthout.