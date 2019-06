Stripdag toont nieuw Team Lou album Alfons Schryvers

21 juni 2019

11u41 0

Stripgemeente Kalmthout pakt tijdens de Stripdag van 23 juni uit met het nieuwste album van Team Lou, dat zich deels in een sprookjeswereld en deels in de arboretumtuin afspeelt. Opkomend tekentalent Sylvia Tops (23) uit Westerlo stelt er zelf haar nieuwe stripalbum voor “Het betoverende avontuur”. Haar 18de album speelt zich af in het provinciaal groendomein Arboretum Kalmthout. Op de cover van het album staan de personages voor de recent gerenoveerde gevel van het Vangeertenhof van Arboretum Kalmthout. Naast de gewone uitgave van de strip zal er tijdens de Stripdag ook een gelimiteerde uitgave in 150 exemplaren te koop aangeboden worden. Deze is voorzien van een speciale editiecover en 4 extra bladzijden. Ook andere stripauteurs tekenen present voor de Stripdag. Eric De Rop (Suske & Wiske), Kristof Berte (Lise, op het monstereiland) en D’Auwe (Den Theeuw, Nieuwmoerse fietsenmaker) signeren er 4 verschillende ex librissen van Kalmthoutse locaties. Info www.striproute.be