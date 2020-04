Strijd om de mooiste voortuin kan weer beginnen Toon Verheijen

08 april 2020

08u41 0 Kalmthout De strijd om de mooiste voortuin in Kalmthout is weer open verklaard. Wie deel wil nemen, moet zich voor 8 mei kandidaat stellen.

Een jury selecteert uit de inschrijvingen de tuin die het best beantwoordt aan het criterium “natuurlijke of ecologische tuin”. Je kan je maar voor één categorie inschrijven en je tuin moet zichtbaar zijn vanop de straat. Deelnemen is gratis. Langs de tuinen worden ook fietsroutes uitgestippeld.

De voortuinen worden ingedeeld in vier categorieën: gevels en tegeltuintjes (max. 2 m. van gevel tot openbare weg), kleine voortuinen tot 100 m², grote voortuinen vanaf 100 m² en boerderijen, handelshuizen, bedrijven en openbare instellingen.

Als je deelneemt, plaats je het bordje ‘Deelnemer bebloemingswedstrijd’ in je tuin. Voor nieuwe deelnemers levert gemeente Kalmthout dat thuis bij je af, op voldoende sociale afstand.