Straatfeesten opnieuw voltreffer Toon Verheijen

10 juni 2019

De Straatfeesten trokken alweer een massa volk. Met 43 optredens voor de 43ste editie was het een meer dan geslaagde editie. Ook deze editie was gratis. Duizenden bezoekers kwamen vrijdag, zaterdag en zondag langs om elkaar te ontmoeten, om te genieten van de optredens, om een pint of iets anders te heffen en om te kuieren over de rommelmarkt of gewoon om te genieten van de sfeer. “Het is voor ons leuk om te zien hoe mensen dit zien als het hoogtepunt van het jaar”, lacht medeorganisator Jan Van de Moer. “Het weer was zaterdag misschien wat minder, maar toch wil niemand dit missen. We hebben zelfs gehoord dat mensen speciaal vanuit Gent kwamen om het optreden van #LikeMe niet te missen. Maar ze bleven daarna ook hangen om de sfeer niet te missen. Daarvoor doen we het zeker? Maar ook al onze andere muzikale acts werden gesmaakt. We zijn ook blij dat bijna iedereen zijn bekertje wilde bijdragen aan onze actie voor een duurzamer milieu. We hebben gemerkt dat er opmerkelijk minder bekertjes op de grond lagen en dat iedereen onze witte containers heeft ontdekt. Weer een kleine stap in de richting van een beter milieu.”