Straatfeesten kondigt jaar uitstel aan met origineel filmpje Ook 75 jaar Suske en Wiske valt deels in het water Toon Verheijen

16 april 2020

14u54 5 Kalmthout Door de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad zijn alle grote festivals tot eind augustus afgelast. Voor Kalmthout betekent dat voor het eerst sinds decennia géén Straatfeesten eind mei. Ook de Stripdag die dit jaar in het teken stond van 75 jaar Suske en Wiske verhuist naar een latere datum.

De Straatfeesten in Kalmthout luiden traditioneel het festivalseizoen in, maar dit jaar zal het stil blijven in de straten van de heidegemeente. Het meerdaagse festival dat goed is voor vele duizenden bezoekers stond dit jaar gepland op 29, 30 en 31 mei maar verhuist nu naar 21, 22 en 23 mei 2021.

“Ergens hopen we dat eind mei alles weer genormaliseerd is, maar zelfs als dat het geval is zouden we nu al stilaan in de problemen komen”, klinkt het bij de organisatie. “Wij moeten immers regelmatig samenkomen. Niet alleen met ons vast team van vijf organisatoren, maar ook met onze vele medewerkers, de werkgroepen, de vele vrijwilligers, partners, sponsors, gemeentediensten, leveranciers en veiligheidsdiensten. Bands kunnen ook niet repeteren en de opbouw van het festival zouden we ook niet echt aan kunnen beginnen. Die start al meer dan een maand op voorhand, wanneer de crew de oude kazerne ombouwt tot backstage en magazijn.”

Impact

Kalmthout zonder Straatfeesten, dat klinkt als een café zonder bier. “We begrijpen zeker de impact”, klinkt het. “Naast de duizenden bezoekers zijn er ook erg veel organisaties, verenigingen, helpende helden, handelaars, sponsors en muzikanten uit onze gemeente betrokken. Helaas moeten we ons nu allemaal concentreren op het bestrijden van dit virus, zodat we snel weer samen kunnen feesten. ’t Zal ons goed doen.”

Suske & Wiske

Nog een groot evenement dat geschrapt wordt, is de Stripdag van 21 juni. Die stond dit jaar grotendeels in het teken van de 75ste verjaardag van Suske en Wiske en de lancering van het speciale boek. “Iedereen voelde de bui natuurlijk al hangen”, zegt Jan Francken. “De speciale uitgave ‘75 jaar Suske en Wiske, Heikneuters van Kalmthout’ zal zeker verschijnen maar op een later tijdstip. Op zaterdag en zondag 31/10 -1/11 en 7/11 en 8/11 zal in Arboretum Kalmthout de tentoonstelling 75 jaar Suske en Wiske doorgaan en zullen er signeersessies zijn en een veiling. De vele aanvragen tot reservaties blijven behouden en eerstdaags bezorgen wij jullie een reservatienummer en betalingskwijtschrift zodat het boek alsnog kan opgehaald worden op vermelde data.”

“Het boek kan nog altijd gereserveerd worden via stripkalmthout@vvvkalmthout.be. Het is een speciale uitgave waaraan 15 stripauteurs een bijdrage leverden met prachtige odetekeningen, unieke foto’s en tijdslijn waarin we Kalmthout promoten als Suske en Wiske dorp en tevens stilstaan bij 30 jaar overlijden van Willy Vandersteen.”