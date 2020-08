Steunactie blijkt succes: al 6.404 Kalmthoutbonnen ‘verzilverd’ Toon Verheijen

18 augustus 2020

De ‘Kalmthoutbonnen’ die de gemeente enkele maanden geleden lanceerde als compensatie voor de coronacrisis en als extra steuntje voor lokale handelaars, zijn een succes. Er zijn voorlopig al 6.404 bonnen uitgegeven wat betekent dat de Kalmthoutenaren de lokale ondernemers toch al voor 64.040 euro te steunen. Er zijn nu nog 12.606 bonnen nog niet besteed in een van de 150 deelnemende winkels. De bons kunnen onder meer in kledingswinkels, bij bakkers of in de frituur besteed worden. De bons blijven nog geldig tot 30 september 2020. De bons kunnen ook gedoneerd worden aan het OCMW van Kalmthout die de bonnen op haar beurt dan weer verdeelt onder de kwetsbare gezinnen.