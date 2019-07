Spoorwegovergang drie dagen gesloten Toon Verheijen

29 juli 2019

De spoorwegovergang in de Frans Raatstraat is tussen 10 en 12 augustus volledig afgesloten voor alle verkeer. Arbeiders van spoorwegbeheerder Infrabel voeren dan werken uit de overgang. De werken starten zaterdagavond om 22 uur en zouden maandagmorgen om 6 uur afgerond zijn. Het verkeer wordt omgeleid via Noordeind, Dorpsstraat en de Statiestraat.