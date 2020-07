Sonia (89) verkoopt haar één hectare groot domein aan plantentuin: “Mijn man zaliger zou dit super gevonden hebben” Toon Verheijen

03 juli 2020

18u49 0 Kalmthout Het Arboretum in Kalmthout wordt één hectare groter dankzij de 89-jarige Sonia Van Laethem. Ze verkocht haar eigendom aan de bomen- en plantentuin die grenst aan haar tuin. “Het tuinieren ging de laatste tijd wat moeilijker en ik ben blij dat mijn eigendom niet in de handen is gevallen van projectontwikkelaars”, aldus de kranige vrouw.



De laatste zestien jaar woonde de nu 89-jarige Sonia Van Laethem alleen in haar prachtige landhuisje en nog mooiere tuin in de Lindendreef nadat haar man stierf in 2004. Haar domein grenst achteraan aan het Arboretum en al decennia lang gaat ze er wandelen. “Toen ik besefte dat ik toch niet echt meer alleen hier kon blijven wonen en we het domein moesten verkopen, was ik toch wel een beetje ongerust”, vertelt de kranige Sonia. “Bang dat het in handen van een ontwikkelaar zou komen of dat het verkaveld zou worden. Daarom was ik dolgelukkig dat Bram Rammeloo (de provincie dus eigenlijk, red.) het wilde kopen. Toen wist ik: er gaat zorg voor gedragen worden. De tuin zal blijven wat hij is. Mijn echtgenoot zou het geweldig gevonden hebben. Ik weet zeker dat we in de toekomst nog veel gaan kunnen komen genieten in de tuin.”

Onderhoud

Guy en Vera Hubens, de kinderen van Sonia Van Laethem, zijn ook blij dat het domein in goede handen komt. “We hadden eigenlijk nooit gedacht dat mama hier nog zo lang zou blijven wonen, maar ze heeft het wel zestien jaar gedaan. En al die jaren heeft ze ook zelf nog altijd in de tuin gewerkt. Mits wat hulp van buitenaf natuurlijk. Het was mama ook die hier met de grove borstel durfde doorgaan en eens een boom kapte voor het zicht. Van papa moest alles blijven staan (lachen).” Gaat Sonia het in de tuin werken dan niet missen? “Ach, ik ben 89 jaar. Ik deed het graag, maar het ging toch wat moeilijker.” Als cadeautje kregen Sonia en de twee kinderen een levenslang abonnement voor het Arboretum.

Erfgoed

Bram Rammeloo is nu iets meer dan twintig jaar directeur van het Arboretum. Het is voor hem de tweede uitbreiding van de planten- en bomentuin en de derde in totaal. “Dit was een unieke kans om onze tuin van 12,5 hectare nog een beetje uit te breiden”, zegt Bram Rammeloo. “Het is allemaal snel gegaan. We moeten nu bekijken hoe we het precies gaan integreren en wat we met de woning en het bijgebouw gaan doen. We zullen er een oplossing op maat van onze tuin, maar ook op maat van de buurt moeten maken. Het is niet de bedoeling dat het een tweede inkom of een uitgang wordt. De tuin zelf gaan we gebruiken om verder te kunnen uitplanten, maar er staan op zich al enkele unieke bomen. Zeg maar gerust een beetje plantaardig erfgoed. Er staat zelfs een exemplaar van een Harde Gentse (rododendron) die we nog niét in onze collectie hadden.”

Unieke bomen

Op het terrein groeien nu al enkele imposante, volwassen bomen. “Er is een statige rode beuk, met takken tot aan de grond, een prachtige zomereik groeit er langs de zwanenloop die dwars door het terrein loopt en een imposante Robinia trekt in het voorjaar vele bijen aan. Maar er groeit nog meer. Er is een grote Japanse notenboom (Ginkgo), meer dan 70 jaar geleden geplant door Alex Hubens samen met Antoine Kort, de toenmalige directeur van de kwekerij in de tijd vóór er sprake van een arboretum was. Maar ook te bewonderen zijn de breed uitgegroeide toverhazelaars (Hamamelis) en vele rozen die er op advies van grondlegster van Arboretum Kalmthout Jelena De Belder kwamen.

Koning Boudewijnstichting

Om de aankoop mogelijk te maken leggen de provincie Antwerpen en Arboretum Kalmthout de budgetten samen, maar rekenen ook op de bijdrage van al wie dit unieke project genegen is. Een wervingscampagne voor fondsen om deze aankoop te realiseren zal de komende drie jaar lopen. Hierbij verleent de Koning Boudewijnstichting haar medewerking. Giften kunnen gestort worden op een speciale projectrekening, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, op rekening BE10 0000 0000 0404 BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding van de gestructureerde mededeling “128/3256/00029”. De steun voor dit project is fiscaal aantrekkelijk voor donateurs.