School Wilgenduin houdt deuren maandag gesloten Toon Verheijen

09 februari 2020

18u33 0

De basisschool voor buitengewoon onderwijs Wilgenduin in Kalmthout houdt op maandag 10 februari de deuren gesloten naar aanleiding van de storm Ciara die sinds zondagmorgen over ons land raast. “We beseffen dat dit voor heel wat ouders voor ongemak zorgt, maar we moeten de veiligheid van de kinderen en ons personeel voorop stellen.”

School Wilgenduin ligt in een bosrijke omgeving. Tijdens de vorige storm in maart vorig jaar liep de school al heel wat schade op.