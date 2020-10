Scherpe kritiek van Open Vld op opnieuw innen van gemeentelijke concessies, maar meerderheid weerlegt: “We zijn meer dan billijk geweest” Toon Verheijen

13 oktober 2020

10u07 0 Kalmthout Oppositiepartij Open Vld pleit ervoor om de concessievoorwaarden te herbekijken voor de uitbaters van gemeentelijke infrastructuur zoals die van het Strijboshof of de cafetaria van het zwembad. De gemeente weerlegt de kritiek en wijst op het feit dat ze al 3,5 maand vrijstelling kregen.

Heel wat Vlaamse gemeenten hebben de voorbije maanden dieper dan gepland in de geldbuidel getast om de inwoners, handelaars en verenigingen te ondersteunen tijdens deze coronacrisis. Oppositiepartij Open Vld pleit ervoor om nu zeker ook de overeenkomsten met de concessiehouders van het Strijboshof, de cafetaria van het zwembad, de cafetaria van sporthal Gitok, de Zwarte Hond, maar ook voetbalclub KSK, atletiekvereniging ACK en de petanqueclub van Kalmthout te herbekijken. “Het schepencollege besliste om vanaf juli opnieuw concessies aan te rekenen”, zegt raadslid Inneke Bosmans (Open Vld). “We betreuren dat vooral omdat niet iedereen gelijk behandeld werd en dat ze in september plots een aanrekening van drie maanden in de bus kregen.” Ook voorzitter Johan Cassimon is die mening toegedaan. “Ondanks alle maatregelen die ook bovenlokaal zijn genomen, blijven de ondernemers en verenigingen het wel moeilijk hebben. Daarom vragen we die concessies te herzien omdat ze zijn afgesloten in andere en betere tijden. Kijk naar het zwembad bijvoorbeeld. Daar is een beperking van het aantal bezoekers opgelegd en dat heeft uiteraard ook zijn invloed op bezoekers aan de cafetaria. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat we onze uitbaters het faillissement in jagen ? Wij zullen op deze nagel blijven kloppen.”

Uitgebreid pakket

Burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) weerlegt de kritiek. “Wij hebben als gemeente een uitgebreid pakket steunmaatregelen uitgewerkt. Ruimer zelfs dan in andere gemeenten”, aldus de burgervader. “Die maatregelen werden door iedereen goedgekeurd, maar veel is blijkbaar niet voor iedereen genoeg. We geven nu al meer dan een half miljoen euro (!) aan ondersteuning. Met de Kalmthoutbon voor alle inwoners en als steun voor de lokale economie, met aanvullende hinder- en compensatiepremies voor de getroffen ondernemers en straks ook met een extra pakket subsidies voor de verenigingen. Dat wordt allemaal zeer evenwichtig verdeeld.”

Vlaanderen

Volgens de meerderheid zijn de concessies eerlijk bekeken. “De vrijstelling van de gemeentelijke concessievergoedingen gedurende 3,5 maand betekent toch een bedrag van 25.000 euro”, zegt Jacobs. “We steunen daarmee onder meer taverne Strijboshof en de kantines van de gemeentelijke sportaccommodaties. De kantine van de sporthal van Gitok kreeg een extra vrijstelling van twee maanden in juli en augustus omdat de zaal amper gebruikt werd in die periode. We vinden het billijk dat die vrijstelling geldt gedurende de periode dat de kantines dicht waren, maar ook dat de huur opnieuw moet betaald worden als die opnieuw toegankelijk zijn. Dat geldt in feite voor alle ondernemers in Vlaanderen. Het zijn dezelfde voorwaarden die de Vlaamse regering hanteert voor steunmaatregelen. Vergeet ook niet dat andere cafés en restaurants in Kalmthout, vaak in handen van brouwerijen, niet konden genieten van een vrijstelling van de huur toen ze moesten sluiten. Als gemeente konden we dat gelukkig wel voorzien voor onze concessies. Bovendien konden die mee genieten van de Kalmthoutbons en krijgen de betrokken sportverenigingen in het Sportpark nog extra subsidies ter compensatie van hun inkomstenverlies.”