Samen aan Tafel aan de bibliotheek van Kalmthout Toon Verheijen

16 augustus 2019

11u15 0

Gastvrij Kalmthout, Hart Boven Hard en Welzijnschakels organiseert op zondag 25 augustus voor de derde keer ‘Samen aan tafel’ op het plein aan de bibliotheek. Iedereen die wil kan langskomen, maar de organisatie vraagt dan wel om een gerecht of een hapje mee te brengen. Die worden dan allemaal samen op een grote buffettafel geplaatst. “We plannen dit jaar ook enkele randactiviteiten”, zeggen Tuur Hendrickx en Lieve Verbrugghe. Kinderen mogen een tekening meebrengen rond het thema ‘Samen’. Van alle tekeningen maken de organisatoren ter plaatse één grote collage. Kunstenaar Ludo Modelo stelt twee witte ezeltjes in polyester ter beschikking die alle aanwezigen kleurrijk en creatief kunnen beschilderen. Nadien maken ze deel uit van de ‘donkey-parade’ in Brasschaat. Ook is er dit jaar een klein podium waarop enkele artiesten muziek, woord en beeld brengen rond het thema multiculturaliteit.”

De organisatoren zorgen voor één grote tafel, stoelen, bestek, drank en muziek. Water, koffie en thee zijn gratis. Fruitsap en wijn zijn te verkrijgen aan democratische prijzen. Het evenement vindt plaats tussen 12 en 16 uur.