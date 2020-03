Rusthuisbewoner Jef ontvangt tablet van Toby Alderweireld

Kalmthout

Afgelopen zaterdag heeft woonzorgcentrum Residentie Beukenhof in Kalmthout een tablet in ontvangst genomen. Die werd geschonken door niemand minder dan Toby Alderweireld. Met die geste wil de Rode Duivel ervoor zorgen dat de bewoners kunnen videochatten met hun geliefden in deze crisisperiode.