Roosendaalsebaan zes maanden afgesloten voor heraanleg Toon Verheijen

03 februari 2020

11u34 0 Kalmthout De aannemer start op maandag 10 februari met de achtste fase van de De aannemer start op maandag 10 februari met de achtste fase van de heraanleg van het kruispunt in Achterbroek (Kalmthout) . De Roosendaalsebaan wordt dan volledig heraangelegd van het kruispunt tot aan de Darm. Voor wie van of naar Essen moet, betekent dat een omleiding.

Het kruispunt in Achterbroek wordt vanaf 10 februari en vermoedelijk tot het bouwverlof een T-kruispunt. Het verkeer dat naar Essen rijdt, moet een omleiding volgen via Kalmthout, Wildert en dan Essen/Nieuwmoer. Vanuit Essen moet het verkeer omrijden via Wildert en Kalmthout en dan Nieuwmoer of Wuustwezel. De Roosendaalsebaan blijft wel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

De eerste fase start aan het kruispunt zelf tot aan de Leyterstraat. Daarna volgt het stuk Leysterstraat-Achterstraat en het laatste deel is het stuk tussen de Achterstraat en Darm. Telkens werd het fiets- en voetpad opgebroken en worden de huisaansluitingen van de riolering vernieuwd. Het bestaande wegdek wordt ook volledig vernieuwd.

